O governo da Turquia anunciou nesta quarta-feira que atuará de maneira oficial contra a revista francesa "Charlie Hebdo", por causa da publicação de uma caricatura do presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.

"A Turquia tomará todas as medidas legais e diplomáticas necessárias, em resposta a uma charge do presidente Tayyip Erdogan no semanário satírico francês Charlie Hebdo", indicou comunicado do gabinete da presidência que foi enviado à imprensa.