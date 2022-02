O governo da Ucrânia e milícias separatistas pró-Rússia, apoiadas por Moscou, se acusaram mutuamente de violar o regime de cessar-fogo no leste do território ucraniano, onde há confrontos desde 2014.

O pacto de não agressão na região do Donbass estava sendo descumprido desde que foi firmado, sete anos atrás, com maiores ou menores incidentes, que são relatados para a Missão Especial da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que, nesta quinta-feira, ainda não havia respondido sobre as acusações.