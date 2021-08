A Venezuela enviou neste domingo para o Haiti cerca 30 toneladas de insumos, entre eles, alimentos, medicamentos e água potável, depois do terremoto ocorrido ontem no país centro-americano, que deixou 1.297 mortos de acordo com balanço mais recente.

"Ativamos a Força Tarefa Simón Bolivar para prestar todo o apoio e a solidariedade ao povo do Haiti, que sofre os efeitos do terremoto deste sábado no país irmão", afirmou a ministra do Interior do governo do presidente, Nicolás Maduro, Carmen Meléndez, em postagem no Twitter.