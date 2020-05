Vários estados da Venezuela ficaram sem eletricidade nesta terça-feira após uma nova falha no fornecimento que, segundo o governo do país, se deve a um "ataque".

"Devemos denunciar que o Sistema Elétrico Nacional sofreu um ataque às suas linhas de transmissão (...) Já estamos no processo de recuperação do serviço, a Venezuela unida vencerá", disse a vice-presidente executiva do país, Delcy Rodríguez, no Twitter.

Rodríguez afirmou que o problema aconteceu poucas horas depois de as autoridades terem frustrado um ataque marítimo que, ainda de acordo com o governo, tinha como objetivo matar o presidente Nicolás Maduro e outros membros do alto escalão do governo.

Já deputados da oposição relataram que até 16 dos 23 estados do país ficaram no escuro, mas por culpa da própria administração pública.

"É evidente a destruição do sistema elétrico e a incompetência daqueles que se agarram ao poder", disse o deputado Rafael Guzmán em crítica ao governo Maduro, cuja legitimidade como presidente não é reconhecida por cerca de 50 países.

ESTADOS DO OESTE SOFREM COM FALTA DE LUZ.

Habitantes dos estados de Zulia, Táchira, Trujillo e Lara, no oeste da Venezuela, confirmaram à Agência Efe que o apagão afetou hoje as regiões onde vivem desde as 15h (16h de Brasília), mas que as falhas têm ocorrido diariamente e chegam a durar nove horas.

O governador de Mérida, Ramón Guevara, relatou nesta terça a morte de um jovem durante um protesto contra os constantes cortes de energia no estado.

"Expressamos nossa dor e solidariedade à família e aos amigos do jovem Rafael Hernandez, que morreu na noite de segunda-feira enquanto protestava contra os longos apagões", disse o político no Twitter.

Já em Caracas e no estado vizinho de Miranda, o corte de energia começou por volta das 16h (17h de Brasília). Uma hora depois, o serviço havia sido restaurado em grande parte dos municípios.

A Corporação Nacional Elétrica (Corpoelec) não divulgou as causas do novo apagão.

CORTES EM TODO O PAÍS.

Em março do ano passado, a Venezuela sofreu vários cortes de energia que deixaram quase todo o país na escuridão por dias.

Na época, o governo atribuiu as falhas a uma suposta "sabotagem" na principal usina hidrelétrica do país, a de Guri, que fornece energia a quase 70% da Venezuela.

No final de 2019, o diretor da empresa Consultores 21, Saúl Cabrera, disse que cerca de 90% dos venezuelanos declaram "sofrer problemas" com eletricidade e água potável, dois dos serviços públicos que mais pioraram nos últimos anos.

Segundo o governo venezuelano, as falhas ocorrem devido a supostos ataques eletromagnéticos ou sabotagem, mas a oposição e os especialistas atribuem a situação à falta de manutenção e investimentos nas usinas e centrais elétricas.