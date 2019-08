De maneira pouco convincente, o Governo de Hong Kong "estendeu uma ponte" aos manifestantes com o objetivo de encerrar os protestos que há 11 semanas ocorrem nesta região administrativa especial, com a criação de uma plataforma de diálogo anunciada nesta terça-feira pela chefe do Executivo, Carrie Lam.

De acordo com Lam, a plataforma, lançada de forma "imediata" com pessoas "de todos os âmbitosm sociais"