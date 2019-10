A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, a proibição a partir de hoje do uso de máscaras com as quais os manifestantes ocultam sua identidade durante os protestos que ocorrem há quatro meses na cidade semiautônoma.

Para fazer isso, o governo lançará uma lei de emergência que constituirá como crime o uso de máscaras para tentar "restaurar a ordem", disse Lam, acrescentando que "a lei não implica que Hong Kong esteja em estado de emergência", mas "os protestos são cada vez mais frequentes e violentos, e as pessoas estão preocupadas".