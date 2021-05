O governo de Israel aceitou nesta quinta-feira a proposta de mediação do Egito para uma "trégua bilateral" com o Hamas, "sem condições", de acordo com o Escritório do primeiro-ministro do país.

O cessar-fogo entraria em vigor às 2h de sexta-feira (horário local; 20h00 de quinta-feira em Brasília), de acordo com a imprensa israelense, e colocará fim a 11 dias de escalada bélica entre o exército do país e milícias palestinas em Gaza que resultou em 232 mortos no território e 12 em Israel.