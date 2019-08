O governo de Nicolás Maduro convocou nesta terça-feira um protesto para amanhã, no centro de Caracas, contra o bloqueio total de bens da Venezuela nos Estados Unidos.

"Amanhã, desde muito cedo, as forças da revolução tomarão as ruas de Caracas para expressar sua rejeição contundente às medidas do governo de Donald Trump", escreveu o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), liderado por Maduro, nas redes sociais.