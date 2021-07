O ex-presidente do México Enrique Peña Nieto. EFE/Arquivo

O governo de Enrique Peña Nieto no México (2012-2018) espionou, através do software Pegasus, jornalistas, ativistas e até o então líder da oposição e atual presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, conforme revelou nesta segunda-feira uma investigação feita por um consórcio internacional de imprensa.

"Foram vítimas pais e mães dos 43 estudantes de Ayotzinapa desaparecidos e também o atual presidente da República e várias pessoas de seu entorno, sua esposa, filhos e até mesmo seu cardiologista", disse à Agência Efe Edith Olivares, diretora interina da Anistia Internacional México, organização que deu apoio técnico à investigação.