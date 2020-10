15 out 2020

EFE Nursultan 15 out 2020

O Ministério de Relações Exteriores do Cazaquistão informou que não se pronunciará sobre o novo filme de Sacha Baron Cohen que traz de volta, 14 anos depois, o caricato personagem Borat, em mais uma aventura do jornalista cazaque nos Estados Unidos, desta vez para uma missão secreta para o governo do seu país.

"Não haverá comentários oficiais sobre o lançamento do novo Borat. Vamos simplesmente ignorá-lo", disse à Agência Efe um representante da Chancelaria.