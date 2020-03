O presidente do Chile, Sebastián Piñera, decretou nesta quarta-feira estado de exceção em todo o país, onde 238 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus.

"Exercendo minhas faculdades constitucionais, decretei estado de exceção constitucional por catástrofe em todo o território nacional", disse o chefe de governo, em pronunciamento à nação.

A medida passará a valer a partir da meia-noite desta quinta-feira (mesmo horário de Brasília) e durará 90 dias.

O estado de exceção permitirá restringir aglomerações em espaços públicos, garantir a distribuição de bens e serviços básicos, ordenar a formação de reservas de alimentos, limitar o trânsito e a locomoção, além de estabelecer quarentenas e toques de recolher.

O presidente explicou que, com a decisão, o governo tenta "se antecipar e se preparar" à pandemia do coronavírus, com a possibilidade de tomar as ações necessárias.

"As faculdades que me permitem esse Estado de Catástrofe e as medidas específicas que correspondam, serão adotadas de forma progressiva, segundo à evolução desse vírus, serão informadas oportunamente à toda a população", garantiu Piñera.

A situação excepcional ainda permitirá também outras decisões para garantir maior segurança aos hospitais e lugares de atenção sanitária, para proteger a cadeia logística e a gestão de insumos médicos e facilitar o transporte de pacientes ou funcionários do setor de saúde.

O governo ainda poderá tornar as Forças Armadas "como verdadeiras forças sanitárias", para colaborar com o sistema de saúde. EFE

apg/bg

(foto) (vídeo)