EFE Santiago do Chile 28 set 2021

O governo do Chile informou nesta segunda-feira que não prorrogará a partir de 1º de outubro o estado de catástrofe decretado em março de 2020, devido a pandemia da covid-19, o que representará o fim do toque de recolher no país.

A decisão foi anunciada pouco depois da reabertura de fronteiras para ingresso de estrangeiros vacinados no território chileno, a partir de 1º de outubro, e em cenário de redução significativa no número de casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas semanas.