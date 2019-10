O subsecretário do Interior do Chile, Rodrigo Ubilla, confirmou nesta quarta-feira que aumentou para 18 o número de mortes devido aos distúrbios causados durante os protestos contra a desigualdade social no país.

O número cresceu com as mortes de um adulto e uma criança em um atropelamento em massa no sul do país e de outra pessoa em um bairro da capital, Santiago.