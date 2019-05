O Ministério das Relações Exteriores do Equador afirmou em comunicado nesta segunda-feira que os pertences do jornalista australiano Julian Assange apreendidos para investigação serão enviados ao Equador, de acordo com os procedimentos legais.

Segundo um comunicado divulgado pelo órgão, caso o Ministério Público conclua que alguns bens apreendidos devem ser enviados aos peticionários de assistência judicial, isso será feito "seguindo rigorosamente as normas e os procedimentos legais".