O governo do Equador anunciou neste domingo que o ministro das Relações Exteriores, Mauricio Montalvo, deixará o cargo e será substituído pelo empresário Juan Carlos Holguín na segunda-feira.

Montalvo será condecorado e assumirá novas funções, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência em mensagem do presidente do país, Guillermo Lasso.

Esta mudança "visa apoiar o principal objetivo do governo na sua política externa: promover acordos comerciais e abrir a economia ao mundo para continuar a reativação do investimento estrangeiro e do emprego".

Holguín é um homem de negócios ligado ao movimento governante Criando Oportunidades (CREO), liderado pelo presidente Lasso, e em 2019 concorreu ao cargo de prefeito de Quito, mas ficou em quinto lugar.

Lasso, que chegou ao poder em 24 de maio do ano passado, nomeou Holguín como embaixador honorário para questões estratégicas, sobretudo para liderar o que chamou de "diplomacia das vacinas", através da qual o Equador adquiriu doses suficientes para a população, em processo que se revelou bem-sucedido e foi reconhecido pela comunidade internacional.

Esse trabalho não exigiu um orçamento de Estado, recursos públicos ou recursos humanos adicionais, como o próprio Holguín reconheceu recentemente durante a chegada de um carregamento de vacinas a Quito.

Holguín, considerado como um homem de confiança do presidente, substituirá Montalvo, um funcionário de carreira da diplomacia equatoriana que assumiu o comando do Ministério das Relações Exteriores quando o Lasso chegou ao poder. EFE

