O ministro do Interior do Equador, Patricio Carrillo. EFE/Arquivo

O ministro do Interior do Equador, Patricio Carrillo, fez um novo apelo ao diálogo nesta segunda-feira com os manifestantes que rejeitam as políticas econômicas do governo de Guillermo Lasso e que iniciaram a segunda semana de protestos.

"Pedimos racionalidade e razoabilidade para que o diálogo seja o que prevaleça, para que não seja o confronto", disse Carrillo em entrevista coletiva hoje, que dá início ao oitavo dia de protestos liderados pela Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie).