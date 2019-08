O governo do Equador prevê que cerca de 10 mil venezuelanos tentem entrar no país através da fronteira com a Colômbia, antes que entre em vigor nesta segunda-feira a obrigatoriedade de um visto humanitário de acesso.

Na Ponte Internacional de Rumichaca, principal passagem fronteiriça entre Equador e Venezuela, hoje o fluxo de venezuelanos foi maior do que nos últimos meses, segundo registraram as autoridades locais.