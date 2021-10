Mulheres protestam contra a proibição do aborto no dia 2 de outubro, em Washington. EFE/Arquivo

O porta-voz do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Anthony Coley, anunciou nesta sexta-feira que o governo do país solicitará que a Corte Suprema bloqueie a lei antiaborto aprovada no Texas, uma das mais restritivas impostas no território, enquanto ainda há debate no Judiciário sobre o tema.

Há uma semana, o Tribunal de Apelações do Quarto Circuito, um dos mais conservadores dos EUA restituiu a lei do estado, que é governado pelo Partido Republicano, apenas dois dias depois que um juiz a bloqueou temporariamente.