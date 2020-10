23 out 2020

EFE Tóquio 23 out 2020

O governo do Japão anunciou nesta sexta-feira que solicitou para empresas e órgãos públicos do país a extensão das tradicionais férias de Ano Novo, em mais uma semana, para tentar escalonar os deslocamentos da população e reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus.

O projeto foi apresentado hoje pelo ministro da Revitalização Econômica e coordenador da resposta nacional contra a pandemia da Covid-19, Yasutoshi Nishimura, após reunião com um grupo de especialistas em saúde que assessora o Executivo local.