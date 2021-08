O governo do Japão decidiu nesta terça-feira pela prorrogação, até 12 de setembro, do estado de emergência no país provocado pela pandemia da covid-19, em medida que vigora em Tóquio e agora foi ampliada para mais sete regiões do país.

A propagação do novo coronavírus está "voltando mais grave", por causa da variante delta, segundo afirmou o primeiro-ministro japonês, Yohishide Suga, após reunião com os especialistas que assessoram o governo para o combate da covid-19.