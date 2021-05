As autoridades do Marrocos mantêm silêncio em meio à chegada de aproximadamente 2,7 mil emigrantes a Ceuta, a nado ou a pé, desde a madrugada desta segunda-feira, um fenômeno nunca antes visto na cidade autônoma espanhola, cuja fronteira com o território marroquino está fechada desde março de 2020.

Consultados pela Agência Efe, os ministérios do Interior e das Relações Exteriores não se pronunciaram sobre as razões para a chegada de tantas pessoas, entre elas cerca de 700 menores de idade.