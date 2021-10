O governo do Paraguai anunciou nesta quinta-feira o fechamento temporário da penitenciária de Pedro Juan Caballero, vizinha a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, após a identificação de regalias a um narcotraficante que estava detido no local.

Alguns funcionários da prisão, que tem atualmente 865 internos, já tinham sido afastados das funções, depois da fuga ocorrida no ano passado de 76 detentos, a maioria, integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).