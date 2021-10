O governo do Peru vai começar a imunizar adolescentes de 15 a 17 anos contra a covid-19 no próximo sábado, aproveitando as comemorações do Halloween para promover a campanha de vacinação.

"O Halloween está chegando, e não queremos que as pessoas se aglomerem, mas é uma oportunidade para incentivar a vacinação", disse o ministro da Saúde do país, Hernando Cevallos, à rede de televisão "RPP Noticias".