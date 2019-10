O governo do Peru anunciou nesta segunda-feira, por meio de um decreto publicado em uma edição extraordinária do diário oficial "El Peruano", a convocação de eleições legislativas para 26 de janeiro de 2020, após a dissolução do Parlamento anunciada pelo presidente do país, Martín Vizcarra.

O decreto cita o artigo 134 da Constituição, que estabelece que o presidente do país pode dissolver o Congresso se este censurou ou negou confiança a dois Conselhos de Ministros, e que a medida deve conter a convocação de eleições parlamentares até quatro meses após a dissolução.