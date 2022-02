O governo do Peru paralisou nesta segunda-feira as atividades de carga e descarga de petroleiros na refinaria La Pampilla, operada pela empresa espanhola Repsol, após o derramamento no mar de pelo menos 10.396 barris de petróleo bruto, o equivalente a 1,65 milhão de litros, no último dia 15 de janeiro.

O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva pelo ministro do Meio Ambiente do Peru, Rubén Ramírez, após afirmar que "a Repsol não deu a certeza de que pode lidar com um novo vazamento" em La Pampilla, a maior refinaria do país, que processa diariamente cerca de 120.000 barris de bruto.