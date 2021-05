O Governo do Peru anunciou nesta quinta-feira que não vacinará os integrantes da seleção de futebol antes da Copa América e disse que se a federação nacional do esporte (FPF) quiser inoculá-los com as doses de CoronaVac doadas pela Conmebol terá que usar laboratórios de outro país.

"O que não podemos fazer é quebrar as regras e autorizar a entrada de vacinas enviadas pela Conmebol, que não estão registradas no Peru", declarou o ministro da Saúde, Oscar Ugarte, à estação de rádio "RPP Noticias".