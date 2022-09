O governo do Reino Unido, liderado pela primeira-ministra, Liz Truss, propôs nesta segunda-feira que seja guardado um minuto de silêncio no próximo domingo, às 20h (locais) em memória da rainha Elizabeth II, na véspera do funeral na Abadia de Westminster.

O Executivo britânico convida à população a se juntar em "um momento nacional de reflexão para chorar pela rainha Elizabeth II e meditar sobre a vida e seu legado"..