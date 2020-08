O Reino Unido tirou da lista vermelha os voos provenientes de Portugal, com isso, todos os viajantes que desembarquem em solo britânico vindos do país ibérico, não precisem mais passar por período obrigatório de confinamento, para evitar a propagação do novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

A decisão tomada hoje pelo governo entrará em vigor neste sábado, de acordo como comunicado divulgado hoje pelo Ministérios dos Negócios Estrangeiros de Portugal.