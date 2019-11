O senador do Partido Nacional (PN), de centro-direita, Luis Lacalle Pou será o próximo presidente do Uruguai, depois que os números apresentados pela segunda apuração realizada pelo Tribunal Eleitoral confirmaram nesta quinta-feira sua vitória no segundo turno.

O vice-presidente da Corte, Wilfredo Penco, confirmou à Agência Efe que o mesmo "não faz cálculos" e que a agência não proclamará o presidente "até que a última urna seja aberta", mas a diferença entre Lacalle e Daniel Martinez, é impossível de ser superada pelo candidato da Frente Ampla (FA).

O próprio Martinez usou o Twitter para reconhecer a vitória do oponente e parabenizar o presidente eleito do Uruguai. "A evolução da contabilização dos votos não modifica a tendência. Por isso, saudamos o presidente eleito, @LuisLacallePou, com quem terei uma reunião amanhã. Agradeço de coração a quem confiou em nós com seu voto", escreveu.

Fernando Vergara, secretário do conselho eleitoral de Montevidéu, explicou à Efe que, por volta das 12h (hora local) de hoje, relatórios de seis departamentos do país "que encerraram seus 'votos observados' chegaram ao Tribunal Eleitoral e isso permitiu que Luis Lacalle Pou fosse confirmado como presidente eleito".

Os "votos observados" são aqueles que votaram em lugares diferentes ao da sua zona eleitoral por algum motivo justificado.

"Não é a precisão dos votos" que explica a atual vantagem de Lacalle Pou sobre Martinez, disse Vergara, mas eles começaram a "diminuir as margens da diferença no domingo".

"Por mais que todos chegassem a Martinez agora, ele não conseguia alcançar Lacalle Pou", concluiu.

Já o Partido Nacional também publicou no Twitter o texto: "O Uruguai já tem um novo presidente!! @LuisLacallePou", acompanhado por uma imagem do presidente eleito e de sua vice, Beatriz Argimón.

Além da reunião de hoje com Martínez, Lacalle Pou já tem em sua agenda um encontro com o atual presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez.