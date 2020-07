As companhias farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram nesta quarta-feira que assinaram contrato de US$ 1,95 bilhão (R$ 10,2 bilhões) com os Departamentos de Saúde e Defesa dos Estados Unidos, pela prioridade na eventual vacina contra o novo coronavírus que estão desenvolvendo.

Segundo o acordo firmado, o governo americano terá a prioridade nas primeiras 100 milhões de doses da BNT162, o projeto conjunto que as duas empresas, que aguarda liberação da FDA, a agência de saúde pública e supervisão de segurança alimentar do país.