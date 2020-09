E-mails acessados pelo jornal "Politico" mostram que um funcionário do Departamento de Saúde dos Estados Unidos tentou censurar o principal epidemiologista do governo, Anthony Fauci, para impedi-lo de promover o uso de máscaras em crianças como forma de tentar conter a propagação do coronavírus.

As correspondências mostram que Paul Alexander, assessor de imprensa do Departamento de Saúde, tentou interferir no discurso de Fauci para o público através de entrevistas a veículos como "Bloomberg", "BuzzFeed" e "Huffington Post", além da revista especializada "Cell".