O governo do Sudão e grande parte dos principais movimentos armados do país chegaram nesta segunda-feira a um acordo preliminar de paz, que indica um cessar-fogo definitivo e a consolidação do processo político e transição, que começou com a queda de Omar al-Bashir, em abril do ano passado.

Hoje, representantes de movimentos armados, como a Frente Revolucionária do Sudão e a Aliança Sudanesa Jamis Abdalla, e integrantes do governo do país se encontraram em Juba capital do vizinho Sudão do Sul, para colocar no papel os termos do pacto que estão negociando há um ano.