Os membros do novo governo da Tailândia, formado nas eleições de 24 de março, assumiram nesta terça-feira seus cargos, dando fim oficialmente ao regime militar iniciado com o golpe de Estado de 2014, apesar do continuísmo do novo Executivo.

A cerimônia de posse aconteceu a portas fechadas e sem câmeras no Salão do Trono de Amporn Sathorn, no centro histórico de Bangcoc, após o que o gabinete de ministros posou para a imprensa em frente à sede do governo antes de fazerem sua primeira reunião.