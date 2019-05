O governo da Escócia apresentou nesta quarta-feira ao parlamento regional um projeto de lei para realizar um segundo referendo de independência da região, processo que precisa do aval do governo do Reino Unido, que, por enquanto, não está disposto autorizar uma nova consulta.

Após a publicação do texto da lei, a ministra principal da Escócia, Nicola Sturgeon, afirmou que é essencial que a região mantenha as opções abertas para que os cidadãos "tenham a oportunidade de escolher um futuro melhor".