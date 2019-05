A renúncia da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, é uma "má notícia porque antecipa um período de dificuldades e um brexit duro", segundo considerou nesta sexta-feira a porta-voz do Governo da Espanha, Isabel Celaá.

"O brexit duro parece nestas circunstâncias uma realidade quase impossível de ser revertida", disse Celaá na entrevista coletiva posterior ao Conselho de Ministros.