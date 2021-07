O ministro de Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, confirmou nesta terça-feira a detenção em Cuba da jornalista Camila Acosta, correspondente na ilha do jornal espanhol ABC", e cobrou a libertação da profissional.

O chanceler se manifestou através de uma postagem no Twitter, em que defendeu o direito dos cubanos de se manifestaram "livremente e pacificamente", cobrando que as autoridades do governo do país da América Central respeitem os atos.