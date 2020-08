O governo da Espanha elogiou nesta segunda-feira o atual rei da Espanha, Felipe VI, pelo "senso de exemplaridade e transparência" desde que ele se tornou chefe de Estado, no mesmo dia em que o pai do monarca, o rei emérito Juan Carlos I, anunciou que vai se mudar do país, em meio a acusações de corrupção.

A mensagem do governo foi divulgada pela Secretaria de Estado da Comunicação. Mais cedo, Juan Carlos I oficializou a Felipe VI a "decisão meditada" de sair da Espanha devido à repercussão pública do que ele classificou como "certos eventos passados", conforme informou a Casa Real em comunicado à imprensa.