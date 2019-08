O Governo da Espanha observa com "preocupação os incêndios que estão ocorrendo na Amazônia", por isso que o Executivo se mantém "em contato permanente com o Governo brasileiro e ofereceu sua cooperação", manifestou a porta-voz do Governo, Isabel Celaá.

Assim explicou Celaá ao Conselho de Ministros da Espanha desta sexta-feira, na qual esteve acompanhada pelo ministro de Agricultura, Pesca e Alimentação (MAPA), Luis Planas.