O governo espanhol afirmou nesta quinta-feira que é "absolutamente falsa" a notícia de que o presidente, Pedro Sánchez, teria falado com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, quando ela estava no aeroporto de Barajas, em Madri.

Nesses termos, a Secretaria de Estado de Comunicação negou a informação publicada na capa do jornal espanhol "ABC", a qual afirma que Rodríguez exigiu que Sánchez não recebesse Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino da Venezuela.

O escândalo começou na Espanha em janeiro, quando a imprensa noticiou que a vice-presidente venezuelana havia estado no aeroporto de Madri durante uma escala, embora esteja proibida de pisar em solo europeu, e que ela tinha se encontrado com o ministro espanhol do Transporte, José Luis Ábalos, dias antes da chegada de Guaidó à Espanha.

Guaidó visitou a Espanha no dia 25 de janeiro, como parte de uma viagem por vários países europeues, e não foi recebido por Sánchez, mas pela ministra das Relações Exteriores, Arancha González Laya, embora o governo espanhol reconheça o político como "presidente em exercício" do país sul-americano.

Segundo o "ABC", Rodriguez também pediu para que Sánchez retirasse o líder opositor Leopoldo López da embaixada espanhola em Caracas, onde está como "hóspede" do embaixador desde abril de 2019, e que ajudasse a manter a companhia petroleira espanhola Repsol na Venezuela.