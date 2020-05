O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, pediu nesta quarta-feira desculpas pelos erros cometidos na gestão da pandemia da Covid-19 e exigiu unidade para finalmente vencer o novo coronavírus.

Em seu discurso hoje no Congresso, Sánchez pediu desculpas pelos "próprios erros" sempre ditados, ressaltou, pela "urgência dos tempos, pela escassez de recursos e pela natureza excepcional e ausência de precedentes".

Ele foi submetido a outro duro debate no Congresso, onde o governo pediu apoio para uma nova extensão do estado de alarme, um instrumento legal que permite limites de mobilidade com o objetivo de travar a pandemia.

"É a única maneira possível de combater efetivamente o vírus", disse Sánchez durante seu discurso inicial, onde pediu aos grupos políticos que apoiassem uma nova extensão do estado de alarme, o quinto desde 14 de março.

Essa extensão deve ser autorizada pelo Congresso e, como o governo de coalizão progressista não possui maioria suficiente, deve negociar o apoio de outros grupos parlamentares.

Após o acordo de ontem com os Ciudadanos (liberais), o governo espanhol terá mais facilidade em aprovar essa extensão, embora no início do debate ainda existam grupos minoritários, nacionalistas ou regionalistas que não tenham indicado sua intenção de votar.

À medida que os protestos incentivados pelos partidos de direita contra o governo aumentam nas ruas, e centenas de manifestantes pedem a renúncia de Sánchez, que apelou hoje para união entre as forças políticas.