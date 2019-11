Dois operários entregam urnas no Colégio Francesc Maciá de Barcelona, nesta quarta-feira, na reta final da companha para as eleições. EFE/Alberto Estévez

Garantir a segurança na Catalunha durante as eleições gerais espanholas do próximo domingo se tornou uma das principais missões para o governo espanhol, enquanto continuam na região as mobilizações de grupos independentistas radicais.

Desde o último dia 14, quando foram divulgadas sentenças de prisão para os líderes do processo de secessão vivido na Catalunha em 2017, vêm sendo realizados protestos de independentistas. Alguns grupos ameaçam atuar durante a jornada eleitoral e na véspera, conhecida na Espanha como dia de reflexão, durante a qual é proibido fazer campanha política.