O Congresso da Espanha aprovou, com um resultado apertado, o plano do governo para frear a inflação e os efeitos econômicos da guerra na Ucrânia, contra o qual o votaram deputados do partido independentista Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), incomodados com um suposto caso de espionagem contra seus dirigentes.

Entre as medidas, que já estavam em vigor, estão um desconto de 20 centavos de euro por litro de combustível para quem abastecer veículos, ajudas aos setores mais afetados pela crise e garantias de crédito estatais para as empresas e autônomos.