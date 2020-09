O Vale dos Caídos, complexo arquitetônico localizado nos arredores de Madri onde o ditador espanhol Francisco Franco estava sepultado desde que morreu, em 1975, até ser exumado em outubro de 2019, se tornará um cemitério civil, segundo informou o governo espanhol.

A ressignificação do local é um dos pontos abordados no texto inicial do projeto de lei de Memória Democrática, aprovado nesta terça-feira pelo governo. A iniciativa busca ampliar a reparação e o reconhecimento das vítimas do franquismo e proibir a exaltação à ditadura na Espanha.