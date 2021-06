O Irã garante que sua política nuclear não vai mudar após as eleições presidenciais desta sexta-feira, mas as potências ocidentais temem que a chegada de um político conservador ao poder impeça as negociações para restaurar o acordo de 2015.

Desde abril, quando a atual série de negociações começou em Viena, na Áustria, o objetivo declarado entre as partes era tentar chegar a um pacto antes da eleição presidencial, na qual o clérigo ultraconservador e chefe do Judiciário Ebrahim Raisi é o favorito.