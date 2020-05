O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, pediu nesta quinta-feira, ao comparecer na Câmara dos Deputados, para que os jovens evitem reuniões e festas e convidou aos cidadãos italianos que permaneçam no país durante as férias.

"Um apelo a todos e principalmente aos jovens: agora não chegou a hora de festas e vida noturna. Agora, mais do que nunca, é necessário respeitar a distância de segurança e o uso de máscaras. Se expor significa expor-se a uma infecção", disse Conte, ao falar no Parlamento sobre a fase 2 de desconfinamento após o fechamento do país por conta da pandemia da Covid-19.

Desde a última segunda-feira, a Itália reabriu restaurantes e lojas, com muitos prefeitos e presidentes das regiões denunciando o comportamento, principalmente de jovens, que saíram em grupos para se encontrar em bares e regiões de vida noturna e áreas de lazer.

Conte iniciou seu discurso assegurando que, ainda hoje, três meses após o primeiro caso detectado no país, ele pode dizer que "as decisões tomadas, tão dolorosas e que provavelmente afetam alguns direitos fundamentais, estavam corretas".

Agora "chegou a hora dar reinício ao mecanismo econômico e produtivo, depois de superar a fase mais aguda da emergência, mas o desafio que nos espera não é menos insidioso do que o enfrentado no início da emergência", acrescentou.

Ele explicou que a Itália ocupa o primeiro lugar no número de testes em relação a seus habitantes e defendeu que nessa nova fase não só existe confiança na "autodisciplina das pessoas", mas que "foi criado um sistema articulado para controlar as tendências epidemiológicas" e citou os testes moleculares e sorológicos que serão realizados voluntariamente nos próximos dias. EFE

ccg/phg

(vídeo)