O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, solicitou nesta terça-feira que o Senado aprove uma prorrogação do estado de emergência até 31 de outubro, para que sigam sendo aplicadas medidas de controle da propagação do novo coronavírus, que já matou mais de 35 mil pessoas no país.

O objetivo do governo é envolver o Parlamento na decisão, já que o prazo vencerá na próxima sexta-feira. A votação sobre aumentar o período de vigor do decreto, aprovado pela primeira vez em 31 de janeiro, acontecerá amanhã na Câmara dos Deputados.