O ministro do Interior da Argentina, Rogelio Frigerio, atribuiu as turbulências registradas mercado financeiro do país nesta segunda-feira à vitória do peronista Alberto Fernández, principal opositor do governo de Mauricio Macri, nas eleições primárias de ontem.

"A eleição não foi o que esperávamos e a reação de hoje do mercado responde à incerteza política implicada no risco de voltar ao passado", alfinetou Frigerio após parabenizar Fernández e sua candidata a vice, a ex-presidente Cristina Kirchner, pelo triunfo.