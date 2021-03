Cidade do México

EFE Cidade do México 19 mar 2021

A secretária de Segurança e Proteção Cidadã do México, Rosa Icela Rodríguez, negou nesta sexta-feira que um terço do território esteja controlado pelo narcotráfico, após o assassinato de 13 policiais na região central do país.

Em entrevista coletiva, a integrante do governo foi questionada sobre o controle por grupos criminosos.