Os ministros do governo do Paraguai se reuniram nesta quarta-feira em Assunção para avaliar novas medidas sanitárias diante da contínua propagação do coronavírus no país, que registrou 3.223 casos nas últimas 24 horas.

O ministro da Saúde, Julio Borba, disse hoje, antes da reunião, que o governo já excluiu um regresso à fase zero ou a quarentena total.