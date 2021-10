O governo do Paraguai se comprometeu nesta quinta-feira com o reajuste salarial exigido pelos professores do ensino público, de 16%, mas dividido e concluído a partir de julho do ano que vem, e pediu para que voltassem às aulas "a partir de amanhã".

No entanto, alguns líderes sindicais, em contato com a imprensa local, rejeitaram a proposta, e exigem que seja aplicada integralmente neste mês.